Anvers: Monfils s'incline devant Edmund

Kyle Edmund s’est adjugé son premier titre ATP ce dimanche en battant Gaël Monfils en finale du tournoi d’Anvers. La décision s’est faite en trois sets et près de 2h30. Après un premier set survolé par le Français, le Britannique a renversé la vapeur en remportant les jeux décisifs des deuxième et troisième actes (3-6, 7-6, 7-6).

Unbelievable! Did @Gael_Monfils just made the point of the tournament here? High class @ATPWorldTour level this one! #tennis #EuropeanOpen #ATP pic.twitter.com/xxW9Iaf1Ek