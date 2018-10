Anvers: Monfils a vomi contre Tsonga

Gaël Monfils a battu Jo-Wilfried Tsonga (6-4, 3-6, 6-4), jeudi soir, au tournoi d'Anvers, malgré un état de forme assez précaire.

"Avant le match, j'étais malade, a confié le Parisien à L'Equipe. Au fur et à mesure du match, avec l'intensité, j'ai commencé à me sentir de moins en moins bien, à bouger de moins en moins bien mes jambes et sentir que j'avais un peu moins d'énergie. Il en a profité pour me breaker et repartir. Et derrière au troisième set, à 1-1, il fallait vraiment que je sorte du terrain. Je suis allé vomir parce que je ne me sentais vraiment pas bien du tout."

Monfils doit disputer son quart de finale ce vendredi, à partir de 18h30, contre Vasek Pospisil.