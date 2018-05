Valentin Lavillenie, la grosse tuile

Valentin Lavillenie s'est fait une énorme frayeur dimanche aux Interclubs (saut à la perche), et d'ailleurs il n'en sort pas indemne.

Le frère de Renaud est retombé à côté du tapis et s'est fracturé le talon gauche, comme il l'a indiqué lundi sur Instagram.

"Il est difficile pour moi d'écrire ces quelques mots, écrit le Clermontois. Dès lors que j'aurai plus d'informations, je reviendrai vers vous... Tous vos messages me vont droit au coeur et me donnent la force de ne pas baisser les bras..."