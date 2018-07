Renaud Lavillenie a "le potentiel pour les six mètres"

Renaud Lavillenie a franchi 5,91m mercredi pour remporter le concours de perche à Lausanne (huitième étape de la saison de Diamond League).

"Je sais que j'ai le potentiel pour les six mètres, mais aussi que j'ai moins de marge que pour faire 5,90m, a réagi le Français pour L'Equipe. Et le plus important cet été, c'est d'être en or à Berlin. Pour ça, rien de mieux que la régularité. Je suis sur la bonne voie. Il n'y a pas de raison que je ne sois pas prêt."

Renaud Lavillenie, champion du monde en salle cet hiver à 5,90m, maintient sa meilleure performance de l'année à 5,95m, le 14 avril à Austin (Texas Invitational).