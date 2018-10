Mayer élu athlète européen de l'année

Huit ans après Christophe Lemaitre et quatre ans après Renaud Lavillenie, Kevin Mayer a été élu vendredi soir athlète européen de l'année.

Après son zéro pointé aux championnats d'Europe, le Français s'était rattrapé à Talence en s'offrant le record du monde du décathlon. Une performance, couplée à son titre mondial en salle en début d'année, qui lui vaut aussi d'être en lice pour le titre d'athlète mondial de l'année.

Chez les dames, c'est la Britannique Dina Asher-Smith qui a été récompensée pour son triplé 100m, 200m, 4x100m aux championnats d'Europe.

Honored to be named Men’s European Athlete of the Year



@EuroAthletics via @GettyImages pic.twitter.com/HXgLBwAWBq