Pascal Martinot-Lagarde a finalement vite pris la parole à propos de Giscard Samba, accusé de viol par une de ses anciennes élèves. "PML", peut-être le plus célèbre athlète passé dans le groupe de l'entraîneur, s'est exprimé mardi sur BFM Sport: "C'était vraiment le maître d'une secte. Il voulait entrer dans la tête des gens, leur faire penser qu'il n'y avait que lui qui existait. Et que si on le quittait, on deviendrait nul, que le chemin de la réussite ne passait que par lui. Je ne vais pas aborder tous les aspects par rapport aux femmes, mais je sais comment il est arrivé à ses fins. Il a fait des choses dégueulasses. Si on arrive à les prouver..."