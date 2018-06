Lemaitre se blesse au Meeting de Paris

Christophe Lemaitre se serait blessé durant le 100 m B du meeting de Paris. Il a stoppé sa course en fin de piste en se tenant l’arrière de la cuisse gauche. On ne connaît pas encore la gravité de la douleur, mais elle pourrait l’empêcher de courir le 200 m plus tard dans la soirée.

Le coureur avait annoncé à la surprise générale sa participation sur le 100 m B du meeting, lui qui avait souffert de douleurs à l’ischio droit durant tout le printemps. Il souhaitait réaliser les minimas pour les championnats d’Europe sur la distance reine et sur le 200 m, ce qui semble désormais compromis.