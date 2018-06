La MPM du 100m pour un Américain de 20 ans

Noah Lyles a confirmé vendredi soir qu'il était bien la nouvelle pépite du sprint américain. Ce Floridien de 20 ans s'est imposé lors du 100 mètres du championnat des Etats-Unis, qui revêt une importance moindre les saisons où il n'y a pas de qualification mondiale en jeu.

Après avoir signé un 9"89 en demies, Lyles a remporté la finale en 9"88, devant Ronnie Baker (9"90), et s'offre ainsi la meilleur performance mondiale de l'année.

Il co-détient également la MPM sur 200 mètres (19"69), qui était jusqu'ici sa distance de prédilection.

Noah Lyles takes next step to stardom as youngest U.S. 100m champion in 34 years. https://t.co/ahxHRAUqGA pic.twitter.com/ShiG6wwb9S