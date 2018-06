Jusqu’où ira Usain Bolt ?

Il est 21h15 ce dimanche 23 août 2015 dans le nid d’oiseau de Pékin. L’ambiance est pesante. Au départ, le roi Usain Bolt est entouré de quatre coureurs américains. Deux à sa droite, deux à sa gauche. La fin de son règne, annoncée, est attendue par beaucoup d’observateurs. Deux heures auparavant, le détenteur du record du monde de la distance reine a failli passer à la trappe en demi-finale. Après un départ complètement raté le géant Jamaïcain doit cravacher jusqu’au bout pour arracher son billet qualificatif. 9 secondes et 96 centièmes. À des années lumières de ses chronos de référence. Tout semble aller dans une même direction : la fin de sa toute puissance.

Oui mais voilà, celui qui n’a plus été battu dans un grand rendez-vous depuis les Mondiaux d’Osaka de 2007 n’est pas fait du même bois que les huit autres athlètes sur la ligne de départ ce dimanche soir. Au bout de la ligne droite et 9 secondes 79 centièmes plus tard, c’est bien le Jamaïcain qui exulte. Il vient de remporter sa neuvième médaille d’or, du jamais vu dans l’histoire de la discipline.

Celui qui s’est auto proclamé Légende un soir d’été à Londres en 2012, n’a alors jamais mieux porté ce titre.

2015, une année noire

D’un point de vu chronométrique, son année 2015 est clairement l’une des pires depuis son avènement en 2008 au cours de Jeux Olympiques Pékinois. Jamais la Foudre n’avait été autant à la peine. Handicapé la majeure partie de la saison par des blessures à répétition, Usain Bolt n’avait plus rien à voir avec le coureur souvent considéré comme le plus grand athlète de tous les temps. Après de nombreux forfaits, le 24 juillet le coureur de 29 ans avait un peu rassuré le monde de l’athlétisme qui se questionnait même sur sa participation aux Mondiaux de Pékin. Il claquait par deux fois 9s87 dans des conditions climatiques compliquées à Londres. Rappelant au passage à tout le monde qu’il ne faut jamais l’enterrer trop vite. Sur le 200 mètres, distance qu’il préfère et qu’il entend privilégier dans les prochaines années, le Jamaïcain s’est aligné à trois reprise en 2015. Son meilleur temps : 20,13, à Ostrava en République Tchèque, 13ème performance mondiale. Presque une seconde de plus que son record du monde (19s19).

Une concurrence féroce

Le train de cette saison 2015 ne l’avait pas attendu. En particulier un homme : Justin Gatlin. Le coureur américain enchainait lui de son côté les bonnes performances, se présentant de plus en plus légitime à faire tomber de son piédestal le roi Usain. En demi-finale l’ancien dopé américain avait même claqué un 5ème chrono sous les 9 secondes 80 : 9,77. Personne n’avait jamais réussi pareil tir groupé sur une saison. Tout était donc réuni pour qu’une page de l’histoire de l’athlétisme se tourne là ou tout avait commencé, sept ans plus tôt.

C’est précisément pour toutes ces raisons que le nouveau sacre d’Usain Bolt sur le 100 mètres est encore plus beau que les précédents. Et le principal intéressé l’a lui-même reconnu, au sortir de sa course : « Je n’ai jamais douté mais cette victoire est clairement la plus difficile de ma carrière ».

Le 200 m et après ?

Aujourd’hui, le sprinteur Caribéen tentera de rejoindre la finale du 200 mètres. Malgré la fatigue accumulée, il s’est qualifié sans forcer hier soir pour les demi-finales. Désormais, plus personne ne s’étonnera d’une victoire, malgré la concurrence toujours présente de Justin Gatlin. Pour ce qui pourrait être ses derniers championnats du monde, Bolt tentera ensuite de décrocher une médaille en relais 4x100m ce week-end.

L’athlète de 29 ans a déjà annoncé que les prochains Jeux Olympiques de Rio seraient ses derniers. L’occasion pour lui de réaliser un triplé historique (100, 200 et 4 x 100 mètres) … pour la troisième fois de suite. S’il y parvenait, ce nouveau triplé le ferait rentrer dans une autre dimension. Impensable il y a 8 ans. Mais que restera-t-il de cette parenthèse enchantée, dominée outrageusement par L’Eclair ?

Début 2008, des scientifiques avaient estimé à 9,72 le seuil sous lequel un être humain ne pourrait jamais descendre sur 100 mètres. Quelques mois plus tard, la Foudre claquait 9,58, repoussant les limites du réel. Depuis, il ne cesse de déclarer vouloir améliorer son record pour l’amener à 9,40. « Cette marque ne sera jamais battue » espère t-il. Depuis, les études en tout genre ont fleuri. La dernière en date, néerlandaise, qui se base sur les 1034 meilleures performances depuis 1991 abaisse la limite à 9 secondes et 36 centièmes, soit une moyenne de 38,5 km/h. Si un homme est capable de tout, il se nomme Usain Bolt. Et le Jamaïcain n’a peut-être pas fini de nous surprendre.