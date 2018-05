Diamond League-Shanghai: Lavillenie vainqueur

Renaud Lavillenie a remporté le concours de saut à la perche de Shanghai, ce samedi à l'occasion de la deuxième étape de la Diamond League. Le Français a franchi 5,81 mètres sous la pluie pour s'adjuger ce succès.Garfield Darien et Aurel Manga n'ont pu prendre que le septième et huitième place de la finale du 110 mètres haies. Le Jamaïcain Omar McLeod a remporté la course (13''16).Le Britannique Reece Prescod a surpris les favoris lors du 100 mètres en battant les favoris (10''04). Notamment Justin Gatlin , septième 10''20.