Diamond League-Londres: Lavillenie encore battu par Kendricks

Les 2 étoiles du nouveau maillot de l'équipe de France avec lequel il avait choisi de concourir ce samedi, à Londres, n'auront pas suffi à porter Renaud Lavillenie vers la victoire.

Comme à Paris et Rabat, le dernier mot est pour la 3e fois de rang en Diamond League revenu à l'homme en forme du moment. L'Américain Sam Kendricks, déjà détenteur de la m.p.m de l'année (5,96m) et en pleine confiance, s'impose dans la capitale anglaise, après avoir été le seul à franchir 5,92m dès son premier essai.

Lavillenie reste bloqué à 5,86m, au même titre que le Suédois Armand Duplantis pour compléter le podium de ce concours du saut à la perche.

The men's pole vault is up!@samkendricks clears 5.92m on his first attempt!



Pressure on for @airlavillenie & @mondohoss600 in second and third.#LondonDL #DiamondLeague #RoadToTheFinal pic.twitter.com/ZFH2ny9bHX