Ch. de France: Tamgho sorti en qualifications, Gueï meilleur chrono français en 2018

Floria Gueï a réalisé la meilleure performance française de l'année sur 400m lors des demi-finales du championnat de France, avec un temps de 51"65. Elle s'est ainsi facilement qualifiée pour la finale, où elle affrontera notamment Deborah Sananes (52"31 en demi-finale) et Brigitte Ntiamoah (53"71) et tentera de conquérir un titre déjà acquis trois fois, en 2013, 2015 et 2016.

De son côté, Teddy Tamgho n'a pas dépassé le stade des qualifications au saut en longueur. Blessé depuis les championnats de France 2016, où il s'était fracturé le péroné, le spécialiste du triple-saut faisait son retour. Mais ses 6,92 mètres n'ont pas été suffisants pour accéder à la finale.

Le licencié du club de Bordeaux Athlé souhaiterait réaliser les minima pour pouvoir participer aux Championnats d'Europe à Berlin (7 au 12 août). Fixés à 8,10 mètres, ils doivent être réaliser avant le 22 juillet, ce qui ne lui laisse plus que deux semaines pour revenir à un meilleur niveau.