Ch. de France: RF pour Guillon-Romarin à la perche

Ninon Guillon-Martin a battu samedi le record de France du saut à la perche lors des Championnats de France, qui se déroulent à Albi, avec un saut mesuré à 4,73m. La Messine de 23 ans améliore ainsi d'un centimètre la précédente marque, qu'elle avait elle-même réalisée à Clermont-Ferrand, en février.

Ninon Guillon-Romarin championne de France Elite du saut à la perche avec 4,73 m, nouveau record de France !



La pensionnaire de l'EA Cergy Pontoise a réalisé un sans faute jusqu'à 4,60 m, a passé 4,73 m au 2e essai et n'est pas parvenue à franchir 4,78 m.



#CFAthlé — FFA (@FFAthletisme) 7 juillet 2018

C'est la 5e meilleure performance européenne de la saison.

Seules deux perchistes ont sauté plus haut cette saison: la Grecque Katerina Stefanidi et la Russe Anzhelika Sidorova, qui sont chacune montées deux fois à plus de 4,75m depuis janvier.