Affaire Samba, une amie de la plaignante témoigne

Une ex-athlète de Giscard Samba a déposé plainte contre le coach pour viol. Une amie de la victime présumée s'est exprimée lundi sur BFM Sport.

"C’est un pervers narcissique. A chaque fois qu’il expliquait un exercice ou qu’il le montrait, il y avait toujours un rapport avec le sexe, avec tout le monde. J'ai tout de suite compris qu’elle était méfiante avec lui. Elle ne voulait pas être proche de lui, mais lui si."

L'intervenante détaille aussi la fameuse affaire du stage, en janvier 2017, qui a conduit à la plainte: "J'étais déjà couchée, et lorsque je me suis retournée pour prendre une bouteille d’eau, j’ai vu entre la fenêtre et le store qu’il y avait une ombre. C’était lui, avec une capuche et son téléphone, qui nous regardait. Il a demandé à lui parler, et elle avait les larmes aux yeux tellement elle avait peur de le voir. Je me suis endormie vers 23 heures, et elle est rentrée vers 3-4h du matin. Elle m’a dit qu’ils ont parlé toute la nuit, qu’elle était restée assise devant les escaliers de la chambre et qu’il la suivait. Je ne vois pas pourquoi il devrait continuer à entraîner, en tout cas pas les filles."