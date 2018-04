WTA - Stuttgart - Première demi-finale pour Garcia, qui renverse Svitolina

Garcia (24 ans) affrontera la frappeuse américaine Coco Vandeweghe, loin d'être une amatrice de terre battue mais tombeuse de la N.1 mondiale Simona Halep (6-4, 6-1) plus tôt dans la journée, pour une place en finale.

"Ne vous attendez pas à beaucoup de rallyes", a prévenu la Française.

Face à Garcia, Svitolina a pourtant compté un set et un break d'avance (3-0). Mais comme lors de ses deux derniers face-à-face avec la Lyonnaise (à Pékin et aux Masters en 2017), elle a fini par plier après avoir arraché la première manche au jeu décisif.

Un chiffre illustre l'emprise de Garcia sur la deuxième partie du match : douze des quinze derniers jeux disputés ont tourné en faveur de la N.7 mondiale. Et celui sur son service, à 5-4 dans le deuxième set, a compté plus que les autres : elle a sauvé six balles de 5-5 avant de l'empocher, après plus de treize minutes de combat.

"Ce jeu a été très important pour moi, a-t-elle confirmé. Ensuite, j'ai essayé de prendre la balle encore plus tôt et de faire un peu moins d'erreurs. Je me suis battue et j'ai joué de mieux en mieux."

Svitolina, elle, a multiplié les fautes, notamment en longueur. Après 2h16 de duel, la Française a conclu avec autorité sur un ace dès sa première occasion.

Après son bras de fer contre la Russe Maria Sharapova au premier tour, qu'elle a dominée pour la première fois, Garcia a fait preuve une nouvelle fois de ses bonnes dispositions et de ses ressources sur la terre battue allemande. Opportun à un mois de Roland-Garros (27 mai-10 juin). Car si la demi-finaliste du Masters 2017 avait fini la saison dernière en trombe, son début d'année 2018 manquait pour l'instant de souffle.

Ses meilleurs résultats étaient jusque-là deux quarts de finale datant de février, à Doha et à Dubaï, soldés par deux défaites face à l'Espagnole Garbiñe Muguruza.