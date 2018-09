Après plus de 3h30 de combat sous les lumières du court Arthur-Ashe, Federer a rendu les armes en quatre sets (3-6, 7-5, 7-6 (9/7), 7-6 (7/3)), non sans s'être procuré deux balles de deux sets à zéro, puis une balle de deux manches à une.

Ce dérapage incontrôlé intervient moins de deux mois après qu'il a déjà trébuché en quarts de finale sur son gazon chéri de Wimbledon, face au N.5 mondial, le Sud-Africain Kevin Anderson. Et pose inévitablement question sur sa capacité à continuer à défier le temps qui passe - il a fêté ses 37 ans le 8 août - et à pouvoir prétendre aux trophées les plus prestigieux.

Que le Suisse aux vingt couronnes en Grand Chelem, qui avait rallié les huitièmes de finale sans perdre un set, s'est lui-même compliqué les choses...

Malgré un service défaillant (45% de premières balles dans le 1er set, 31% dans le 2e), la tournure des événements souriait à Federer jusqu'à ce qu'il mène 5-4, 40-15 dans le deuxième set. C'est au moment où il était sur le point d'asseoir son avance que les choses ont déraillé. Symbole de ses difficultés du jour au service, c'est sur une double faute qu'il a permis à Millman d'égaliser à 5 partout. Deux jeux plus tard, l'Australien de 29 ans - nouveau venu à ce stade de la compétition en Grand Chelem - convertissait sa première balle de set et embarquait l'ex-N.1 mondial dans un match piège.



- 77 fautes directes -



Dans la troisième manche, malgré des fautes directes par dizaines (77 au total !), s'est de nouveau placé en position favorable (3-1) et a même obtenu une balle de set, à 6 points à 5. Mais c'est Millman qui a viré en tête.

Le scénario s'est répété une dernière fois dans le quatrième set: le Suisse a mené 4 jeux à 2 mais n'a pu empêcher son adversaire de revenir pour s'imposer au tie-break (7-3).

"J'ai de la peine à y croire, a soufflé l'Australien, incrédule. J'ai tellement de respect pour Roger et tout ce qu'il a fait pour le jeu... C'est un de mes héros, il n'était pas à son meilleur niveau aujourd'hui (lundi), mais je prends."

"J'ai capitalisé sur le fait que Roger ait connu un jour sans au service", a-t-il résumé.

Le rêve de Federer de mettre fin à dix ans de disette à New York envolé, c'est Millman qui se mesurera à Djokovic pour une place dans le dernier carré.

Dans l'après-midi, le Serbe de 31 ans a lui tenu son rang.

Dans la chaleur humide revenue taper sur les courts new-yorkais, ce qui a conduit les organisateurs à réactiver la mesure permettant aux joueurs de bénéficier d'une pause de dix minutes après le troisième set, Djoko a écarté le Portugais Joao Sousa (68e) en deux heures pile (6-3, 6-4, 6-3).

S'il a souffert de la touffeur new-yorkaise, le Serbe de 31 ans est plongé dans un bain de jouvence depuis son sacre de la renaissance à Wimbledon mi-juillet, venu refermer deux ans de vicissitudes entre coude douloureux et tête en vrac.