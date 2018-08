Températures dépassant les trente-cinq degrés, humidité accablante: l'US Open, où Novak Djokovic s'est fait une frayeur pour ses premiers pas mardi, au contraire de Roger Federer, est plongé sous une chaleur étouffante.



Conditions d'enfer



Il n'y a qu'à voir les corps ruisselants, les tenues imbibées et les visages rougis des joueuses et des joueurs pour comprendre.

"Une humidité infernale": lundi soir déjà, après son match face à son compatriote David Ferrer qui avait tourné au concours de tee-shirts mouillés, le N.1 mondial Rafael Nadal - qui avait demandé en vain un ventilateur - avait dressé le tableau.

Mardi, les abandons ont fleuri sur les courts new-yorkais. Ca a commencé avec l'Argentin Leonardo Mayer. Puis le Lituanien Ricardas Berankis et le qualifié italien Stefano Travaglia, victime de crampes, ont suivi en début d'après-midi. Soit près de la moitié (3 sur 8) des matches masculins terminés jusqu'alors. Ont ensuite complété la liste le Russe Mikhail Youzhny et le Serbe Filip Krajinovic.

Des "conditions extrêmes" qui ont conduit les organisateurs à accorder "dix minutes de pause entre les troisième et quatrième sets" des simples messieurs, une règle mise en place pour la toute première fois à l'US Open et qui sera reconduite "au jour le jour".

Ca n'a pas empêché la N.2 mondiale Caroline Wozniacki, l'Allemande Angelique Kerber (4e), la Tchèque Petra Kvitova (5e) et la Française Caroline Garcia (6e), comme l'Allemand Alexander Zverev, N.4 mondial, et le Croate Marin Cilic (7e) côté messieurs, de franchir le premier tour. La Russe Maria Sharapova les a imités en soirée, non sans être poussée dans ses retranchements par la quasi-quarentenaire suisse Patty Schnyder (6-2, 7-6 (8/6)).

C'est avec humour que Wozniacki a géré la situation: "Aux changements de côté, je me disais que j'étais à la plage, une Margarita à la main !", a plaisanté la Danoise.

Mayer, lui, n'avait pas le coeur à rire: "Tant qu'un joueur ne sera pas mort, ils (les organisateurs) n'arrêteront pas", a-t-il lâché.





Djokovic "en mode survie"



Tout avait bien commencé pour "Djoko", plongé dans un bain de jouvence depuis son sacre de la renaissance à Wimbledon mi-juillet, qui l'a repositionné comme prétendant N.1 au titre à New York, avec son récent trophée à Cincinnati.

Mais comme beaucoup de joueurs, le Serbe de 31 ans a souffert de la chaleur humide ambiante, au point de perdre le deuxième set et de se retrouver mené 4-2 dans le troisième par le Hongrois Marton Fucsovics (41e). L'ex-N.1 mondial s'est toutefois fait violence avant que la situation ne prenne un tour plus délicat: il a remporté les dix derniers jeux pour s'imposer en quatre sets (6-3, 3-6, 6-4, 6-0) et trois heures pile.

"A la fin du troisième set, je me suis mis à mieux jouer, à mieux frapper la balle. Avant, j'étais en mode survie. Je priais pour me sentir mieux", a reconnu Djokovic, qui a révélé s'être plongé dans un bain glacé, comme son adversaire à côté de lui, lors des dix minutes de pause accordées aux deux joueurs.

Opéré d'un coude en début d'année, le Serbe aux treize couronnes en Grand Chelem avait manqué la précédente édition de l'US Open après avoir écourté sa saison 2017 une fois éliminé de Wimbledon, entre problèmes physiques et crise de motivation.



Federer en toute tranquillité



56 coups gagnants, dont quatorze aces, pour seulement 32 fautes directes, moins de deux heures de jeu: au contraire de Djokovic, Federer a connu une entrée en matière tranquille (6-2, 6-2, 6-4) face au Japonais Yoshihito Nishioka (177e).

Tout juste le Suisse aux 20 couronnes en Grand Chelem, tout de bordeaux vêtu par son nouvel équipementier Uniqlo, a-t-il été coupable d'un léger relâchement au moment de conclure, l'occasion pour son adversaire de revenir de 5-1 à 5-4.

A désormais 37 ans, Federer, titré sans discontinuer entre 2004 et 2008 à l'US Open, cherche à mettre fin à dix ans de disette à New York, un mois et demi après avoir trébuché dès les quarts de finale sur son gazon chéri de Wimbledon. Il affrontera au deuxième tour le Français Benoît Paire (56e), qui s'était procuré deux balles de match lors de leur précédente rencontre, à Halle en juin.