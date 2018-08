Bis repetita pour Halep, assommée d'entrée, Serena et "Rafa" sans traîner

Halep dans un mauvais jour



Après Maria Sharapova en 2017, c'est sous les puissants coups de l'Estonienne Kaia Kanepi (44e) que Halep (26 ans) a plié 6-2, 6-4 en seulement 1h16 min, dans la touffeur new-yorkaise.

On a cru un moment que la N.1 mondiale, menée 6-2, 3-0 après trois quarts d'heure de jeu, était en mesure de reprendre le contrôle de la partie quand elle est revenue de 3-0 à 3-2, puis a égalisé à 4 jeux partout. Mais la perte de son engagement pour la cinquième fois lui a été fatale.

"Ca n'a rien à voir avec la pression", a affirmé Halep. "Ce n'était juste pas mon jour. Je ne sentais pas bien la balle. Je savais ce que je devais faire, mais ça ne marchait pas. C'est une mauvaise journée, ce n'est pas un drame mais c'est difficile."

La clé du succès de Kanepi ? "Etre restée agressive", a estimé l'Estonienne.

C'est la première fois dans l'histoire de l'US Open que la tête de série N.1 féminine tombe d'entrée. Victorieuse en juin à Roland-Garros de son premier titre du Grand Chelem, Halep restera toutefois au sommet du tennis mondial à l'issue du tournoi.

Rien ne laissait présager sa sortie de route: sur le ciment américain, la Roumaine restait sur deux finales consécutives, à Montréal puis Cincinnati, la première gagnée (contre Stephens), la seconde perdue (contre Bertens).

Kanepi (33 ans) s'était déjà illustrée l'année dernière à l'US Open en atteignant les quarts de finale après s'être extirpée des qualifications.

Au contraire de Halep, l'Américaine Sloane Stephens, tenante du titre, a réussi son entrée, comme l'Ukrainienne Elina Svitolina (7e), la Tchèque Karolina Pliskova (8e) et l'Espagnole Garbiñe Muguruza (12e).

Serena et "Rafa" sereins



Elle n'a passé que soixante-dix minutes sur le court Arthur-Ashe, lui à peine plus de quatre-vingts: Serena Williams, en quête d'un 24e titre majeur qui lui permettrait d'égaler le record absolu de Margaret Court, et Rafael Nadal, tenant du titre, ont sereinement lancé leur quinzaine.

Un an après avoir donné naissance à sa fille Olympia, l'Américaine de 36 ans, revenue sur le circuit début mars avec des fortunes diverses, fait son retour à New York dans la peau d'une 26e mondiale mais tête de série N.17.

Vêtue d'une robe noire laissant apparaître une épaule - "aérodynamique" selon l'intéressée - et décorée de volants en tulle, et de collants résille, la cadette des soeurs Williams n'a concédé aucune balle de break à la Polonaise Magda Linette (68e), battue 6-4, 6-0.

"C'est tellement bon d'être de retour ! Je crois que je suis sur le bon chemin", a-t-elle estimé.

Le N.1 mondial, que l'air chargé d'humidité a conduit à demander un ventilateur dès les premiers échanges, a, lui, profité de l'abandon - une première en Grand Chelem, pour le dernier de sa carrière - de son compatriote espagnol David Ferrer, blessé à la cheville gauche, dans la deuxième manche (6-3, 3-4).

Soirée tranquille aussi pour l'Argentin Juan Martin Del Potro, N.3 mondial et prétendant au titre, vainqueur sans forcer du qualifié américain Donald Young (6-0, 6-3, 6-4).





Retour gagnant pour Murray



Plus d'un an - depuis Wimbledon 2017 - qu'il n'avait plus connu la saveur d'un match en Grand Chelem: Andy Murray a signé un retour gagnant face au modeste Australien James Duckworth (445e), battu en quatre sets (6-7 (5/7), 6-3, 7-5, 6-3) et 3h15 environ.

"Jouer ce genre de tournois m'a manqué", a reconnu l'Ecossais de 31 ans, opéré d'une hanche en début d'année après avoir écourté sa saison 2017, et tombé de la première à la 382e place mondiale. Revenu à la compétition en juin sur gazon, Murray avait renoncé à Wimbledon à la dernière minute.

Comme à Londres, le Bulgare Grigor Dimitrov (8e) s'est lui de nouveau incliné au premier tour (6-3, 6-2, 7-5) face au Suisse Stan Wawrinka (33 ans), ex-N.3 mondial aujourd'hui 101e, mais qui se rapproche progressivement de son meilleur niveau après une double opération au genou gauche en août 2017.