Adil Rami: "Je pense qu'avec le premier but encaissé, c'était difficile ensuite pour nous. On devra se servir de ce match pour progresser par la suite. La marche était trop haute. Il ne faut pas jouer au ballon face à eux, il faut savoir +balancer+. Sinon on se met en danger. Et puis il y a eu un fantastique Antoine Griezmann".