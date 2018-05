Marseille vs Atletico Madrid en direct, TV et live streaming: Toutes les infos sur la finale de l'Europa League.

Ligue Europa - OM vs Atlético EN DIRECT



OM vs Atlético: En quête du sacre

Le grand show sera au rendez-vous au Groupama Stadium de Lyon. L'OM affronte l'Atlético Madrid dans le cadre de la finale de la Ligue Europa dans un match qui s'annonce passionnant.

L'Olympique de Marseille qui n'a pas perdu l'espoir d'arracher une place en C1, en cas de victoire en dernière journée de la Ligue 1 face à Amiens et surtout en cas du trébuchement de l' Olympique Lyonnais et de l'AS Monaco, tente de remporter la Ligue Europa et de chasser le signe indien après deux échecs en finale de la C3 (1999 et 2004).

De l'autre côté, l'Atlético Madrid qui est déjà assuré de disputer la prochaine édition de la Ligue des Champions essayera d'arracher le titre européen.

Le match Marseille vs Atlético Madrid sera commenté par le trio Hafid Derradji (HD1), Khalil Al Bloushi (HD1) et Adel Khalou (4k)

Les équipes probables

Marseille: Mandanda - Sakai, Rami, Luiz Gustavo, Amavi - Anguissa, Sanson - Thauvin, Payet (cap), Ocampos - Germain

Entraîneur: Rudi Garcia (FRA)

Atlético Madrid: Oblak - Vrsaljko (ou Juanfran), Gimenez, Godin, Filipe Luis - Gabi (cap), Partey, Koke, Saul - Diego Costa, Griezmann

Entraîneur: Diego Simeone (ARG)

Arbitre: Björn Kuipers (NED)

