Marseille peut rêver, du suspense pour Atletico-Arsenal

tandis que l'autre demie sera pleine de suspense entre l'Atletico Madrid et Arsenal, après le 1-1 de la semaine passée à Londres.

Dans un Vélodrome survolté, Marseille a pris un bel avantage grâce aux buts de Florian Thauvin et Clinton Njie. Il faudra toutefois se méfier de Salzbourg, invaincu devant son public cette saison et qui avait battu l'OM 1-0 pendant la phase de groupes.

L'enjeu est toutefois bien différent cette fois: atteindre la finale de la C3, un rêve pour les Marseillais qui n'ont plus atteint ce stade de la compétition depuis 2004 et la Coupe de l'UEFA perdue contre Valence.

Après l'aller, l'entraîneur Rudi Garcia s'était montré prudent malgré le résultat très positif: "il faut rester humble, rien n'est fait. Si on peut amener tout le monde en France pour la finale, ce serait magnifique. Mais pour l'instant, on n'y est pas du tout", avait-il insisté, dans une allusion au stade de Lyon où se déroulera la finale, le 16 mai.

Prudent, Garcia a des raisons de l'être s'il songe au match de Salzbourg contre la Lazio Rome en quart de finale retour de cette C3. Les Autrichiens, qui s'étaient inclinés 4-2 à l'aller en Italie, avaient tout renversé au retour avec une victoire 4-1 contre les Romains.

Mais les Marseillais, qui ont dominé Leipzig 5-2 au même stade de la compétition, ne sont pas en reste, à l'image du milieu Dimitri Payet, auteur d'une superbe fin de saison.

L'autre demie entre l'Atletico Madrid et Arsenal pourrait aussi être pleine de rebondissements après leur match nul de l'aller. Certes, le but à l'extérieur d'Antoine Griezmann place les Madrilènes en position favorable, mais rien n'est fait.

L'Atletico peut s'appuyer sur sa solidité à domicile et ses bonnes performances européennes ces dernières années: deux titres en Europa League en 2010 et 2012 et deux finales de Ligue des champions en 2014 et 2016.

Mais en face, les Gunners rêvent d'offrir une sortie prestigieuse à leur entraîneur emblématique Arsène Wenger, qui quitte le club en fin de saison après 22 ans à la tête de l'écurie anglaise.



Programme des demi-finales d'Europa League:

Jeudi

(21h05) Salzbourg (AUT) - Marseille (FRA)

Atlético Madrid (ESP) - Arsenal (ENG)

Finale: le mercredi 16 mai à Lyon