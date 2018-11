Ligue Europa - Les qualifiés et les éliminés après la 4e journée

Les qualifiés pour les 16e de finale de la Ligue Europa et les éliminés de la C3 après la 4e journée de poules jeudi soir:



Qualifiés pour les 16e de finale via la phase de poule de la Ligue Europa (8): Leverkusen (GER), Zurich (SUI), Red Bull Salzbourg (AUT), Dinamo Zagreb (CRO), Arsenal (ENG), Eintracht Francfort (GER), Lazio Rome (ITA), Chelsea (ENG)



Qualifiés pour les 16e de finale via la phase de poule de la Ligue des champions, 3es de groupe: aucun



Eliminés (7): Ludogorets (BUL), Larnaca (CYP), Anderlecht (BEL), Dudelange (LUX), Marseille (FRA), Apollon Limassol (CYP), Akhisar Belediye (TUR)