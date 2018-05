Real Madrid - Liverpool: quelle chaîne de diffusion de la finale de Champions League 2018

Date et heure de la finale de la Ligue des Champions Real Madrid - Liverpool: Samedi 26 Mai - 21h45

La finale de la Ligue des Champions sera retransmise en direct TV et streaming sur beIN SPORTS 14 HD

Les Informations clé de ce match:

Lieu : Stade Olympique de Kiev, Russie

Coup d'envoi: 21h45 heure de La Mecque

Direct Streaming : beIN SPORTS CONNECT

Chaines : 14 HD (en francais)

Arbitre: Milorad Mazic (Serbie)

