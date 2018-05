Les Informations clé du match:

Real Madrid - Bayern Munich

Santiago Bernabeu, Madrid (Espagne)

Coup d'envoi: 21h45 heure de La Mecque

Real Madrid - Bayern Munich : vivez le choc en direct !

De grandes espérances à Madrid pour le retour en demi-finale de la Champions League entre le Real et le Bayern. Le 2-1 du match aller, semble avoir ouvert les portes à la troisième finale consécutive pour l'équipe de Zidane, mais les Allemands veulent faire l'exploit au Bernabeu.

Les deux équipes se plaignent d'absences importantes. À Zinedine, Zidane manquera Carvajal, probablement remplacé par Nacho dans la voie de droite, et Isco, mais en attaque, les Blancos ont beaucoup d'alternatives. Au centre de l'arrière-garde pour protéger la porte de Keylor Navas se trouvent Sergio Ramos et Varane avec Marcelo à gauche. Milieu avec Casemiro dans la salle de contrôle et Modric et Kroos sur les côtés tandis que Benzema mènera l'attaque avec Asensio d'un côté et Cristiano Ronaldo de l'autre. Bayern sont plus mal lotis qu'ils ne l'ont laissé à Munich Neuer, Vidal, Coman, Robben et Boateng. Jupp Heynckes répondra avec son habituel 4-1-4-1 qui peut aussi devenir un 4-3-3 très offensif. Ulreich défendra les pôles bavarois tandis qu'en défense Kimmich et Alaba devraient couvrir les extérieurs. Certains doutent du défenseur autrichien qui n'est pas à son meilleur mais, le conditionnel est un must, il devrait le faire. À l'espace central de Hummels et Sule, Javi Martinez devra arrêter la manœuvre espagnole. Thiago Alcantara et Ribery seront les sliders sur les ailes avec James Rodriguez, le premier en service, et Muller au milieu à l'appui de Lewandowski en attaque.

Le match de ce soir sera arbitré par le turc Cakir

Statistiques et pronostics

Le Bayern Munich et le Real Madrid se rencontreront pour la 26ème fois en compétitions européennes, confirmant le statut du match le plus joué au niveau continental. Le Merengues a gagné 12 fois, les Allemands 11.

Dans la dernière édition, cependant, le Bayern a réussi à remplacer un score identique, sauf frappant éliminant le temps supplémentaire dans un match marqué par Ronaldo hat-trick et des milliers de controverse pour un arbitrage des oublis. Et le souvenir de l'entreprise de la Juventus à la Bernabeu alimente les ambitions de retour des Bavarois, qui croient en la possibilité d'un revirement retentissant. Cependant, à Casa Real, l'idée de conquérir les troisièmes champions d'affilée, la quatrième en cinq ans, crée un environnement enthousiaste pour laisser une marque indélébile sur la légende du football.

Dans la dernière édition de la Bavière, ils ont touché le remuntada retentissant, mais seulement des oublis de l'arbitrage et a joué l'habituel Marcelo et Cristiano Ronaldo a empêché le teuton de se qualifier pour les demi-finales de la compétition. Cette fois, cependant, la tâche semble être beaucoup plus difficile, aussi parce que, après l'effroi subi contre la Juventus, les Madrilènes auront une approche très différente de ce match de retour.

Les formations probables

Zidane alignera son 4-3-3 avec Navas entre les poteaux, Varane et Ramos au milieu de la défense, Nacho et Marcelo dans les couloirs latéraux. Casemiro sera le point bas de la médiane, avec Modric et Kroos mid-wings, tandis que Vazquez et Asensio agiront à l'extérieur pour soutenir le Ronaldo central.

Heynckes, pour sa part, mettra l'accent sur une structure non conventionnelle, le 4-2-3-1, avec Sule et Hummels avant Ulreich, les deux arrières latéraux KIMMICH et Alaba et espagnol Thiago Alcantara et médian Javi Martinez. Enfin, le trio composé de Muller, James Rodriguez et Ribery aura pour tâche d'inspirer l'unique pointe Lewandowski.

Ci-dessous, les formations probables du match entre le Real Madrid et le Bayern Monaco:

REAL MADRID (4-3-3): Keylor Navas; Nacho, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Vazquez, Cristiano Ronaldo, Asensio. Tous.: Zidane.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Ulreich; Kimmich, Sule, Hummels, Alaba; Thiago Alcantara, Javi Martinez; Muller, Rodriguez, Ribéry; Lewandowski. Tous.: Heynckes.

