PSG - Real Madrid en direct TV et en Live streaming : Comment voir le match, à quelle heure et sur quelle chaîne

PSG vs. Real Madrid, c'est le match de retour le plus attendu de ces huitièmes de finale de la Ligue des Champions: voici les informations sur la diffusion et l'heure de debut de ce choc de titanes! Voici toutes les informations pour suivre en direct TV et en Live streaming ce match en exclusivité beIN.

Pour les Parisiens c'est le rencontre de la saison après avoir battu 3-1 à l'aller en Madrid le 14 février. Le PSG se trouve au pied du mur avant d’acquérir l’équipe la plus titrée en Ligue des Champions.

Les Parisiens réussiront-ils à remonter le handicap de 3-1 pour battre le Real et réserver leur place en quarts de finale?

Le PSG est confronté à une bataille acharnée dans sa quête pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions lorsqu'il accueillera le Real Madrid au Parc des Princes ce mardi soir. Le Real se présente au match retour avec une avance de 3-1, tandis que le PSG sera privé de Neymar, absent pour blessure: il souffre d'une fracture au pied droit.

Les Parisiens seront donc privés de leur pointe de diamant numéro dix, probablement absent pour les trois prochains mois, après s'être procuré cette la blessure dans la victoire pour 3-0 contre les rivaux de Marseille.

Cependant, Emery a beaucoup d'options de qualité pour couvrir l'absence de Neymar et devrait se tourner vers l'argentin Angel Di Maria pour jouer sur le côté gauche. Di Maria s'est réchauffé pour le match de mardi en ouvrant le score lorsque Paris a battu Troyes 2-0 ce week-end.

Emery pourrait aussi choisir d'y aller avec Lassana Diarra ou Thiago Motta au milieu de terrain, deux joueurs expérimentés qui ajouteraient de la solidité au milieu, spécialement dans ce contexte ou' le PSG cherchera à réduire l'avance du Real Madrid a' tout prix.

Kylian Mbappe est revenu aux entraînements, après s'être blessé à la cheville lors de la victoire 3-0 de la Coupe de France contre Marseille, ce qui signifie qu'Emery a un large éventail d'options.

D'ailleurs, l'entraîneur espagnol admet : "Les 11 titulaires et les remplaçants seront tous importants contre le Real, si le PSG veut remonter le déficit 3-1".

Les Informations clé de ce match:

Lieu : Parc des Princes, Paris

Coup d'envoi: 22h45 heure de La Mecque

Direct Streaming : beIN SPORTS Connect

Chaines : 11 HD (en anglais) - 14 HD (en francais)

Quant au Real Madrid, il s'est réchauffé avec une victoire confortable de 3-1 contre Getafe. Cristiano Ronaldo s'est emparé d'un doublé à son retour sur le côté et il est attendu à Paris.

Concernant Zidane, le Real est derrière dans le classement de la Liga: la Ligue des champions représente pour lui la seule chance réaliste de se racheter.

Heureusement pour les fans de Los Blancos, le Real Madrid a remporté' le titre de la Ligue des champions ces deux dernières saisons et sera confiant de pouvoir conserver l'avantage du match aller. Luca Modric et Toni Kroos sont revenus à l'entraînement et seront probablement disponibles ce mardi soir. Zidane gardera probablement la même équipe qui a fait si bien le match-aller à Madrid.

Après un début de saison inhabituellement lent, Cristiano Ronaldo a marqué à chacun de ses cinq départs pour Los Blancos. Plus important encore, il a marqué à chaque match de Champions League cette saison, ce qui constitue un nouveau record dans la compétition. Le Real a certainement le pedigree pour progresser et remporter le match sur le PSG. Madrid a atteint les demi-finales de chacune des sept dernières saisons de la Ligue des Champions, un record dans l'histoire de la compétition.

PSG – Real Madrid : Les Équipes probables

PSG : Areola, Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Berchiche, Verratti, Motta, Rabiot, Mbappé, Cavani, Di Maria.

Real Madrid: Navas, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Vazquez, Casemiro, Kovacic, Asensio, Benzema, Ronaldo.

Ça promet d'être un match de choc fascinant entre le PSG et le Real Madrid au Parc des Princes ce mardi soir.

PSG - Real Madrid: Où et à quelle heure se déroule ?

Le match retour aura lieu au Parc des Princes le mardi 6 mars: le coup d'envoi sera donné à 22h45, heure de La Mecque.



Comment suivre PSG - Real Madrid en direct et Live streaming ?

La rencontre attendue mardi soir aux Parcs Des princes sera diffusée en exclusivité sur les chaines beIN SPORTS HD 1, HD 11, HD 14, à partir de 22H45 heure de La Mecque.

Vous pouvez suivre le match en direct, en Live streaming sur vos pc, mobiles, tablettes en exclusivité avec beIN CONNECT.

