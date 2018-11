Naples - PSG

Compétition / Journée: Ligue des Champions 2018-19, Groupe C, 4ème journée

Date / heure: Mardi, 6 novembre 2018, 23h Heure de La Mecque

Lieu: Stadio San Paolo, Naples, Italie

Arbitre: Björn Kuipers (HOL)

Comment regarder le Match en Direct: beIN SPORTS 2HD et beIN SPORTS CONNECT.

Le Naples accueille le Psg dans un match qui s'annonce spectaculaire.

Les hommes d'Ancelotti accueillent les champions de France à San Paolo et Buffon aux débuts européens avec les parisiens après la disqualification.

Ce soir à 23h (heure de La Mecque) heures au stade San Paolo de Naples, qui enregistrera le record saisonnier de spectateurs avec environ 55 000 places vendues. Napoli et le PSG ont fait match nul 2-2 au match aller, un bon résultat pour le Napoli, qui aurait probablement mérité davantage sur le papier. Avec une victoire ce soir, le Naples se rapprocherait de la qualification aux huitièmes de finale, tandis que le PSG risquerait d’être éliminé.

Un groupe C très compliqué, avec le Naples qui concourt pour la qualification contre les parisiens et le Liverpool : un chalenge qui voit Ancelotti confiant.

Défi très délicat qui attend les deux équipes, le Groupe C voit trois équipes se disputer les deux premières places avec Liverpool à la tête (6 points) devant les Azzurri (5) et les Parisiens (4). Les Azzurri viennent du résultat positif du match aller (2-2) qui - malgré la déception pour l’égalisation de Di Maria en final de match - a vu la formation napolitaine imposer son propre jeu au Parc des Princes et faillir remporter le gros lot contre toute attente.

Attention à ne pas sous-estimer le onze français qui, poussé par ses « phénomènes », est récemment devenu le premier club de l’histoire des principaux championnats d’Europe à remporter les 12 premiers matches du championnat national. De plus, parmi les invités, il y aura une vieille connaissance du championnat italien ainsi qu'un adversaire de nombreuses batailles, tel que Gianluigi Buffon. L’ancien numéro 1 de l’équipe nationale italienne et de la Juventus a en effet purgé la disqualification de trois jours imposée après le match de Madrid la saison dernière et est prêt pour les débuts européens avec le maillot du Paris Saint-Germain.



Les formations probables de Napoli-PSG

Naples (4-4-2) : Ospina; Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Fabian Ruiz; Mertens, Insigne

PSG (3-4-2-1) : Buffon; Marquinhos, Thiago Silva, Kimpembe; Meunier, Verratti, Rabiot, Bernat; De Marie, Neymar; Mbappe