Les Informations clé du match:

Liverpool - AS Rome Lieu : Anfield (Liverpool), UK

Coup d'envoi: 21h45 heure de La Mecque

Direct Streaming : beIN SPORTS Connect

Chaines : 11 HD (en anglais) - 14 HD (en francais)

Ce soir, Liverpool et Rome joueront à Anfield Road à Liverpool, à partir de 21h45, l'un des deux matches aller de la demi-finale de la Ligue des Champions: l'autre, Bayern Munich-Real Madrid, est prévu pour demain soir. La dernière fois que Rome a joué une demi-finale de la Ligue des Champions (qui s'appelait alors la Coupe des Champions) était il y a 34 ans, en 1984. Dans cette édition, la Rome avait atteint la seule finale de son histoire, qui a perdu contre le Liverpool aux tirs au but, après un score de 1 partout, obtenu dans le temps réglementaire, au stade Olympique de Rome.

Dans les huitièmes de finale Rome et Liverpool ont éliminé respectivement Shakhtar Donetsk et Porto.

Roma a atteint les demi-finales de la Champions League après avoir réalisé l'une des plus belles réussites de l'histoire du tournoi: elle a éliminé le Barcelone en s'imposant 3-0 en quart de finale après avoir perdu le match aller à 4-1.

L'équipe de Di Francesco se retrouvera face à une vieille connaissance, le meme Salah qui avait fait si bien dans ses années Giallorossi. Rome s'appuie plutôt sur Dzeko: jusqu'à présent, il a marqué 6 buts dans le tournoi et a activement participé à six des huit derniers buts marqués par l'équipe à l'extérieur.

Liverpool a réussi à éliminer Manchester City, champion d'Angleterre et l'un des favoris pour la victoire du tournoi, en s'imposant 3-0 au match aller et 2-1 au match retour.

Les matchs retour des demi-finales de la Ligue des Champions sont programmés pour le 1er mai (Real Madrid - Bayern Monaco) et le 2 mai (Rome - Liverpool). La finale aura lieu au Stade Olympique de Kiev le samedi 26 mai.

FORMATIONS PROBABLES:

LIVERPOOL (4-3-3): Karius; Alexander-Arnold, Van Dijk, Lovren, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Henderson, Milner; Salah, Firmino, Mané. Entraîneur: Klopp

ROME (3-4-2-1): Alisson; Fazio, Manolas, Juan Jésus; Florenzi, Strootman, De Rossi, Kolarov; Sous, Nainggolan; Dzeko. Entraîneur: Di Francesco.

Regardez LIVERPOOL-ROME en direct et en Live streaming à partir de 21h45 (heure de La Mecque) avec beIN CONNECT.

Pour vous abonner à beIN SPORTS et profiter de beIN CONNECT sur les applications mobiles et sur ordinateur, visitez notre site Get beIN.