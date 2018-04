Un doublet du grand Mohamed Salah, 35 'et 45', décide pour l'instant la première demi-finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et Rome. Mieux les Giallorossi dans la première demi-heure de la course, près du but avec un missile de Kolarov à 18 'dévié de Karius sur la barre transversale. Puis Liverpool perd Oxlade-Chamberlain par blessure (à la place du 18 'Wijnaldum) et les Reds changent de visage. A partir de 29 ', lorsque Mané contre-attaque d'une position très favorable, à quelques pas d'Alisson, les opportunités pour l'équipe de Klopp seront différentes et légitimeront l'avantage des Anglais. À 30 'Salah redresse le but, et après une gauche facilement sauvée par Alisson, marque un grand but, avec un tir du pied gauche sur le poteau lointain qui caresse la barre transversale et fait hurler de joie Anfield.