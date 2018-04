Liverpool - Manchester City en direct streaming : horaires et formations probables !

Le défi anglais à nouveau dans un match à élimination directe de la Ligue des Champions: cette fois ce sont les quarts de finale, avec le Liverpool de Mohamed Salah Ghaly et Klopp prêt à affronter dans le match aller le Manchester City coaché ​​par Guardiola.

Horaires et Lieu

Le match entre Liverpool et Manchester City se joue au stade d'Anfield de Liverpool. Aujourd'hui, mercredi 4 avril à 21h45 heure de La Mecque.

Comment regarder le match:

Liverpool-Manchester City sera diffusé en direct exclusivement sur beIN SPORTS 1 HD, Le match sera également disponible en direct streaming avec beIN CONNECT

FORMATIONS PROBABLES

Klopp compte évidemment sur son trident, avec Mohamed Salah dans une forme exceptionnelle, soutenu par Firmino et Mané. En milieu de terrain, Emre Can en phase de récupération, il devrait démarrer en réserve: place à Oxlade-Chamberlain et Milner. Les Britanniques Robertson et Alexander-Arnold garderont les côtés.

Le Manchester City répondra avec toute sa puissance d'attaque: Aguero est KO et non convoqué, tout comme Stones et Mendy. Gabriel Jesus jouera comme première pointe. Sanè et Sterling à l'extérieur du trident. Au milieu de terrain il y aura Gundogan.

LIVERPOOL (4-3-3): Karius; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Henderson, Milner; Salah, Firmino, Mané.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Otamendi, Kompany, Danilo; De Bruyne, Gundogan, Silva; Sterling, Gabriel Jesus, Sané.