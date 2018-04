Juventus vs. Real Madrid en direct, TV et live streaming: Comment regarder le match ?

Vous pourrez regarder Juventus vs Real Madrid aujourd'hui, mardi 3 avril, à partir de 18H45 GMT (21H45 heure de la Mecque), en Live streaming sur vos pc, tablettes ou smartphones, en exclusivité avec beIN CONNECT.

Juventus - Real Madrid : l'avant-match

La Juventus Turin accueille aujourd'hui sur la pelouse du stade de "l'Allianz Stadium", le Real Madrid, pour le compte du match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions.

La Vieille Dame, amoindrie par les absences de Benatia, Pjanic, Bernardeschi aura une tâche délicate face au club merengue.

En outre, Mario Mandzukic et Alex Sandro risquent de ne pas jouer le match à cause de blessures au niveau de la cuisse.

Les Bianconeri essayeront donc d'exploiter leur autres talents pour surprendre les coéquipiers de Cristiano Ronaldo qui ont retrouvé le goût de la victoire dernièrement.

Pour atteindre cet objectif, l'équipe de Massimiliano Allegri comptera sur le duo argentin Paulo Dybala et Gonzalo Higuain et surtout son gardien de but Gianluigi Buffon qui aura une tâche ardue face à Cristiano Ronaldo le leader de l'attaque de l'équipe de la capitale espagnole.

Le match Juventus vs Real Madrid sera commenté par Issam Chaouali et Hafid Derradji

De l'autre côté, le Real Madrid devra profiter des absences de l'équipe adverse pour faire un grand pas vers les demi-finales de la C1.

En effet, l'équipe de Zinedine Zidane a tous les moyens pour remporter la manche aller surtout qu'elle a un ascendant psychologique sur la Juventus qui a concédé un cinglant en finale (4-1) face au Real lors de la dernière édition de la LDC.

Ainsi les Merengue ne rateront pas cette occasion afin de prendre un avantage rassurant avant le match retour.

Séville - Bayern Munich

L'autre match de la soirée réunira le Séville FC et l'ogre allemand, le Bayern Munich, dans une confrontation offensive.

Sur le papier, le Bayern est favori pour gagner la rencontre mais le FC Séville pourra créer la surprise surtout après avoir éliminé Manchester United en 8e de finale de la Ligue des Champions.