Inter Milan - FC Barcelone Compétition / Journée: Ligue des Champions 2018-19, Groupe B, 4ème journée Date / heure: Mardi, 6 novembre 2018, 23h Heure de La Mecque Lieu: Stadio San Siro, Milan, Italie Arbitre: Szymon Marciniak (POL) Comment regarder le Match en Direct: beIN SPORTS 1HD et beIN SPORTS CONNECT

Trois jours seulement après une victoire très stressante et très excitante sur le Rayo Vallecano en Liga, Barcelone est de retour dans l'action avec un grand match: l'Inter Milan au Stade San Siro en Ligue des Champions.

Le cahier des charges du Barça est simple: un point garantit la qualification, trois points garantissent la qualification et la première place du groupe B avec deux matches d'avance.

Même si la tâche peut sembler facile, le match ne le sera pas: bien qu’il ait été un adversaire facile au Camp Nou il y a deux semaines, l'Inter Milan ne le sera pas cette fois-ci: leurs meilleurs joueurs sont tous rentrés de blessure; ils sont embattus depuis plus d’un mois dans la ligue national Serie A et ils viennent de gagner 5-0 à domicile ce week-end, ce qui renforce la confiance de toute l'équipes.

L'Inter sait à quel point ce match est important, surtout si Tottenham Hotspur remporte son match contre le PSV Eindhoven dans le même groupe. Si le Barça remportait la victoire ici, les Spurs seraient bien dans la course contre l'Inter pour la deuxième place dans le groupe. Les Nerazzurri chercheront donc à jouer leur meilleur match ce soir.

La bonne nouvelle pour le Barça est qu'ils pourraient récupérer Lionel Messi. Il ne s'est pas encore complétement remis de sa blessure, mais il a voyagé avec l’équipe et n’a pas encore été écarté. Même s’il devait rester sur le banc, le Barça serait forcément meilleur.

Si ce n’est pas le cas, le Barcelone aura besoin de 90 minutes de pure concentration. Ils ont eu la chance d’être confrontés à une mauvaise équipe de Rayo et ont pu rentrer du score avant la fin du match; mais l’Inter Milan ira jusqu'au bout si le Barça devait faire preuve de la même complaisance. L'Inter Milan est trop bon pour être pris à la légère.

EQUIPES POSSIBLES

Barcelone (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Rafinha, Suárez, Coutinho>

Inter Milan (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Brozovic, Vecino; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi

PRONOSTIQUE

Le Barcelone jouera un bon match, mais l’Inter Milan a concédé' du repos à un bon nombre de ses meilleurs joueurs le samedi dernier et ce soir ils seront prêts à donner tout leur maximum pour obtenir un résultat. Et comme il s’agit du Barça de Valverde, le Barca pourrait éventuellement se contenter d’un point en deuxième mi-temps: match nul 2-2.