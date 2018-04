FC Barcelone vs AS Rome en direct, TV et live streaming: Comment regarder le match ?

Mohamed Anouar Guelmami

Le match Barcelone vs AS Rome sera commenté par Raouf khlif et Ali Mohamed Ali

Le Barça en quête d'une victoire rassurante

Après avoir tourné la page de la Liga, le FC Barcelone concentrera ses efforts sur la Ligue des champions.

En recevant l'AS Rome au Camp Nou, en match aller des quarts de finale de la C1, les coéquipiers de Lionel Messi auront une occasion en or pour faire un grand pas vers la qualification aux demi-finales.

Pour atteindre cet objectif, le club blaugrana devrait réaliser un résultat rassurant avant la manche retour qui aura lieu la semaine prochaine à l'Olimpico.

L'équipe d'Ernesto Valverde comptera ,comme de coutume, sur sa star Lionel Messi afin d'éviter toute mauvaise surprise surtout qu'elle affronte un adversaire solide qui a des joueurs talentueux.

Ce choc entre le leader du championnat d'Espagne et l'équipe classée 3ème en Serie A semble déséquilibré sur le papier vue la différence de niveau entre les deux équipes mais tout reste possible.

Le Barça, tout proche de remporter le titre du championnat d'Espagne, est à un pas des demi-finales de la LDC.

De l'autre côté, l'AS Rome essayera de créer la surprise afin d'espérer faire l'exploit à l'échelle continentale.

Liverpool - Manchester City

L'autre match de la soirée réunira Liverpool et Manchester City (beIN SPORTS HD1) dans une confrontation offensive.

Le match Liverpool vs Manchester City sera commenté par Issam Chaouali et Khaled Al Hadi

Le sommet du foot anglais en C1 promet d'être riche en suspense et en buts puisque les deux formations possèdent de grands talents.

L'équipe de Jürgen Klopp tentera de prendre un avantage rassurant à domicile avant de se rendre à Manchester la semaine prochaine alors que les poulains de Guardiola chercheront à surprendre leur adversaire.

