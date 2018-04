Sergio Ramos ''apprécie'' l'exploit d'avoir remporté les deux dernières Ligues des Champions et d'être plus que jamais en course pour aller chercher la troisième dans quelques semaines, mais il veut ''savourer quand tout sera fini''. Pour le moment, il faut encore sortir le Bayern Munich, battu 1-2 lors du match aller en Bavière.