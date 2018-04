C'est une finale avant l'heure: le Bayern Munich défiera le double tenant du titre, le Real Madrid, en demi-finales de la Ligue des champions, selon le tirage au sort effectué vendredi au siège de l'UEFA à Nyon.

L'autre affiche, entre Liverpool et l'AS Rome sera un remake de la finale de 1984 gagnée par les Anglais (1-1; 4 t.a.b 2). Les matches auront lieu les 24 et 25 avril (aller) et 1er et 2 mai (retour). La finale se joue à Kiev le 26 mai.