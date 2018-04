Bayern Monaco - Séville en direct streaming. Quarts de finale de la Ligue des Champions

Tout est prêt pour les matches de retour des quarts de finale de la Ligue des Champions 2017-2018. Ce Mercredi, ce sera aussi le tour de Bayern Munich - Séville: on reprend depuis le 2-1 du match aller en faveur des Bavarois, qui sont les grands favoris pour passer le tour, même si l'équipe de Vincenzo Montella n'a rien à perdre et pourrait essayer de faire le scalpe à un autre grand européen, après avoir éliminé Manchester United, aux huitièmes.

Le Bayern Munich a remporté le 28eme championnat en Bundesliga, le samedi dernier, après des débuts difficiles avec Ancelotti. L'équipe a changé de vitesse et maintenant, elle est peut-être la plus en forme d'Europe !

Le Sevilla de Montella, qui a éliminé Man United de Mourinho, s'est effondré à Vigo, mais va tout de même essayer de retourner toutes les prévisions

Les formations probables

BAYERN MONACO (4-3-3): Ulreich; Kimmich, Boateng, Hummels, Bernat; Thiago Alcantara, Javi Martinez, Vidal; Muller, Lewandowski, Ribéry.

SEVILLE (4-2-3-1): Rico; Navas, Kjaer, Lenglet, Escudero; Banega, N'Zonzi; Sarabia, Vazquez, Correa; Ben Yedder.

Les Informations clé de ce match:

Lieu : Allianz Arena , Munich

, Munich Coup d'envoi: 21h45 heure de La Mecque

Direct Streaming : beIN SPORTS Connect

Chaines : 15 HD (en francais)

Arbitre: William Collum

