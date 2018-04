Roma - Barcelona, ​​le match retour des quarts finale de la Ligue des Champions, se jouera ce soir au Stadio Olimpico de Rome à partir de 21h45.

Au match aller, Barcelone a gagné 4-1. Pour passer, ce soir la Roma devra gagner au moins 3-0. En cas de résultat de 4-1 à l'issue des temps réglementaires, il faudrait jouer les temps additionnels.

Le Barcelone est parmi les équipes les plus en forme d'Europe cette saison et a tous les avantages des prévisions, d'autant plus après la victoire 4-1 au match aller. Le résultat était cependant beaucoup plus large que l'écart entre les deux équipes justifie: Roma a joué un bon match et méritait de perdre avec un écart moindre. Pour avoir une idée de l'écart entre les deux équipes, il suffit de penser que les Romains participent aux quarts de finale de la Ligue des Champions pour la première fois depuis dix ans. Le Barcelone atteint au moins les quarts de finale depuis onze années de suite!

Roma a récupéré de l'extérieur de l'attaque Cengiz Under, qui partira probablement du banc. Cependant, il a perdu Diego Perotti en raison de problèmes physiques et parle d'un possible travail à sa place de la Patrik Schick tchèque. Le FC Barcelone se verra offrir la même formation avec laquelle il a remporté la première étape, Sergio Busquets étant à nouveau disponible après la disqualification pour la première étape.

Les formations probables Roma-Barcelone:

Rome (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Pellegrini; Schick, Dzeko, El Shaaarawy

Barcelone (4-4-2): Ter Stegen; Sergi Roberto, Pique, Umtiti, Alba; Paulinho, Busquets, Rakitic, Iniesta; Messi, Suarez



Le match Rome - Barcelone sera commenté par Issam Chaouali et Siwar dhahab.

Vous pouvez regarder Rome - Barcelone en direct aujourd'hui 10 Avril, à partir de 21H45 heure de la Mecque, en Live streaming sur vos pc, tablettes ou smartphones, en exclusivité avec beIN CONNECT.

Le match sera transmis aussi en direct live (TV) sur la chaine beIN SPORTS 2 et 14 HD.

Pour vous abonner à beIN SPORTS et profiter de beIN CONNECT sur les applications mobiles et sur ordinateur, visitez notre site Get beIN.