Zidane: "Nous méritions de passer"

Zinédine Zidane (entraîneur du Real Madrid): "C'était un match étrange et je ne m'attendais pas à encaisser un but après deux minutes, cela a rendu la vie à la Juventus. Leur stratégie a été très bonne et nous avons fait un mauvais match, pas dans le jeu parce que nous avons eu des occasions mais nous avons eu des difficultés à jouer notre jeu. (sur le penalty) Je ne l'ai pas vu mais on m'a dit que c'était penalty. L'arbitre a sifflé et on ne peut pas le changer. Nous sommes qualifiés en demi-finales et c'est tout.

L'adversaire a fait un très bon match, nous moyen mais sur les deux matches nous méritions de passer. (Sur son ressenti) Je ne me suis jamais dit: +Aïe aïe aïe, on va être dehors+, parce que ce que tu ressens, tu le transmets à tes joueurs. Il fallait juste être tranquille, penser qu'on était dans un match compliqué, avec un adversaire qui nous a mis d'entrée en difficulté. Je ne m'attendais pas au premier but, ça oui, et ça change tout, les autres ont monté d'un cran, et nous on a baissé la tête."