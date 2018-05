Zidane et le Real plus motivés que jamais pour gagner encore

Remporter la Ligue des champions deux fois de suite ne les a pas rassasiés: Zinédine Zidane et le Real Madrid sont plus motivés que jamais pour remporter une nouvelle C1, avant la finale de samedi à Kiev contre Liverpool.

"Personne ne peut nous dire qu'on a moins faim", a souligné l'entraîneur du club merengue. "Je ne peux pas parler pour nos adversaires, mais on veut insister sur le fait qu'on aura toujours la même motivation".

"Nous sommes Madrid et malgré ce qu'on a déjà gagné, on en veut toujours plus et on donnera tout pour être meilleurs", a-t-il poursuivi.

L'expérience du Real à ce stade de la compétition est incomparable avec celle de Liverpool, en finale pour la première fois depuis 2007 (défaite à Athènes contre l'AC Milan, 1-2).

Et Zidane peut aussi se reposer sur son expérience de joueur, lui qui a disputé trois finales de C1 crampons aux pieds (une victoire, deux défaites) avant de remporter la Ligue des champions à deux reprises en tant qu'entraîneur.

"J'ai vécu 18 ans comme joueur dans le vestiaire, avec plusieurs entraîneurs, beaucoup de joueurs avec autant d'ego que moi", a encore dit le technicien français. "Je connais le vestiaire et je connais l'état d'esprit d'un joueur, c'est quelque chose de très important pour moi mais ce n'est pas la seule chose. Je ne suis pas le meilleur tacticien mais j'ai d'autres qualités, passion, motivation, et ça vaut encore plus".

Quant à sa vedette Cristiano Ronaldo, Zidane espère qu'il aura "la plus grande influence possible" sur la finale. "Il joue très bien, il a marqué beaucoup de buts ces derniers temps. En plus il a été très constant", a-t-il apprécié.