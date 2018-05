Les équipe probables

Real Madrid (4-3-1-2): K.Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Isco; Cristiano Ronaldo, Benzema. All. Zinédine Zidane

Liverpool (4-3-3): Karius; Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Milner; Salah, Firmino, S.Mané. All. Jürgen Klopp

Les Informations clé de ce match:

Lieu : Stade Olympique de Kiev, Russie

Coup d'envoi: 21h45 heure de La Mecque

Direct Streaming : beIN SPORTS CONNECT

Chaines : 14 HD (en francais)

Arbitre: Milorad Mazic (Serbie)

