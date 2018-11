Messi, la "cerise sur le gâteau", selon Spalletti

Lionel Messi, qui figure dans le groupe barcelonais retenu pour affronter l'Inter Milan mardi, deux semaines après s'être fracturé le bras, est "la cerise sur le gâteau" d'un Barça "favori" de la Ligue des Champions, selon l'entraîneur italien Luciano Spalletti.

"Quand on parle de Barcelone, on parle du plus haut niveau de difficulté qu'il est possible d'affronter. Ensuite, il est clair que Messi, c'est la cerise sur le gâteau", a déclaré Spalletti en conférence de presse.

Messi s'est blessé le 20 octobre dernier contre Séville en Championnat d'Espagne, retombant mal sur le bras droit après un choc et se fracturant le radius. Le Barça avait alors estimé son indisponibilité à trois semaines environ.

Il a effectué le voyage à Milan avec ses équipiers mais le club catalan a fait savoir qu'il n'avait pas encore reçu le feu vert des médecins pour jouer.

"Le maillot de Messi est celui que demandent les enfants qui rêvent d'être joueurs de foot. Mais Barcelone a montré que même sans lui, l'équipe gardait l'état d'esprit nécessaire pour développer son jeu, et c'est ça qui fait la différence", a estimé Spalletti.

"Nous allons affronter une équipe qui de toutes façons est l'une des meilleures du monde. Allegri (l'entraîneur de la Juventus, ndlr) a dit que Barcelone était favori pour gagner la Ligue des Champions ? Je suis d'accord. C'est l'équipe la mieux équipée pour gagner", a encore déclaré le technicien italien.

"C'est le bon moment pour montrer ce que nous valons", a ajouté Spalletti, dont l'équipe occupe la deuxième place de Serie A, après sept victoires d'affilée.