L'UEFA ouvre une procédure disciplinaire contre Buffon

Le 11 avril, alors que la Juve menait 3-0 dans le temps additionnel et se dirigeait donc vers la prolongation et une possible nouvelle "remontada" spectaculaire, l'arbitre avait sifflé un penalty en faveur du Real pour un contact entre Benatia et Vasquez.

Buffon avait été exclu pour protestation et Ronaldo avait transformé le penalty, qualifiant ainsi le Real pour les demi-finales (3-1).

"Cet arbitre n'a pas de coeur. Il a un sac poubelle à la place du coeur. Si tu n'as pas de personnalité et de courage, tu vas en tribunes regarder le match avec ta femme et un Sprite", avait déclaré ensuite le gardien italien sur la chaîne italienne Mediaset Premium.

L'instance disciplinaire a ouvert une procédure à l'encontre du gardien international en raison du "carton rouge direct" reçu et de "sa conduite".

Le cas sera traité le 31 mai, a précisé l'UEFA.