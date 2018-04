Liverpool: fin de saison et pas de Mondial pour Oxlade-Chamberlain

"L'ampleur de la blessure signifie qu'Oxlade-Chamberlain va manquer le reste de la saison avec Liverpool, ainsi que la Coupe du monde en Russie avec l'Angleterre", a écrit le club dans un communiqué.

"Oxlade-Chamberlain va maintenant commencer un programme de rééducation pour lui permettre de retrouver sa pleine forme physique le plus tôt possible et de revenir au jeu la saison prochaine", a ajouté le club.

Dans un duel avec l'arrière gauche serbe Aleksandar Kolarov, "The Ox" (le Boeuf) s'est blessé au genou droit au quart d'heure de jeu. Le joueur de 24 ans s'est tordu de douleur, et les soigneurs ont rapidement fait signe au banc des "Reds" de procéder à un changement. Il a été évacué sur une civière.

Oxlade-Chamberlain, transféré cet été d'Arsenal à Liverpool, est l'un des cadres de l'équipe d'Angleterre.