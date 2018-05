Ligue des Champions. Real Madrid - Liverpool: historique entre les deux équipes

Le Real Madrid est la première équipe à disputer trois finales de Champions consécutives depuis les années 90, la dernière à avoir été la Juventus entre 1996 et 1998. En cas de succès, Real deviendra la première équipe à remporter trois Champions consécutifs depuis les années 70: le dernier à avoir été le Bayern Munich entre 1974 et 1976.

Le Real Madrid poursuit la treizième Champions League, le troisième d'affilée; alors que Liverpool a déjà perdu une finale.

Face- a’-face, le Real Madrid et Liverpool, les blancs contre les rouges, deux équipes à la grande tradition et un tableau débordant de trophées. Plus précisément, 17 Coupes de Ligue des Champions dans l'ensemble (12 du Real Madrid, 5 pour Liverpool), avec l'équipe de Zidane chassant la treizième et troisième d'affilée. Le Liverpool, cependant, revient à la finale 11 ans après la dernière fois (édition 2006/2007, quand il a été battu par Milan).

Le match se joue au Stade Olympique de Kiev, celui qui a également accueilli la finale de l'Euro 2012 remportée par l'Espagne contre l'Italie pour 4-0.

Il y a aussi une finale !

Ce ne sera pas la première finale de Champions League entre le Real Madrid et Liverpool.

Le précédent remonte au 27 mai 1981, quand les deux équipes se sont affrontées pour la première fois à Paris. But décisif de l'arrière gauche Alan Kennedy qui offrira la « Coupe des Champions » au Liverpool à 9 minutes de la fin, entrant dans l'histoire du club.

Les précédents entre Real et Liverpool sont au nombre de 5, avec un score en faveur des Red Devils pour 3 victoires à 2.

Les deux équipes se sont ensuite affrontées lors des phases à élimination directe de la Ligue des Champions 2008/2009, avec une nette victoire de Liverpool (1-0 à Bernabeu, signée Benayoun) et le retour (4-0 à domicile). Le Real a pris une petite revanche dans l'édition 2014/2015, lorsqu'il a battu les Reds dans le groupe deux fois: 3-0 à Anfield avec un but de Ronaldo et deux buts de Benzema, 1-0 à domicile avec un autre but signé’ Benzema.

Le total des buts, dans les 5 précédentes, est de 6-4 pour Liverpool.

Lieu : Stade Olympique de Kiev, Russie

Coup d'envoi: 21h45 heure de La Mecque

Direct Streaming : beIN SPORTS CONNECT

Chaines : 14 HD (en francais)

Arbitre: Milorad Mazic (Serbie)

Vous pouvez suivre le match en direct, en Live streaming sur vos pc, mobiles, tablettes en exclusivité avec beIN CONNECT.

Pour vous abonner à beIN SPORTS et profiter de beIN CONNECT sur les applications mobiles et sur ordinateur, visitez notre site Get beIN.