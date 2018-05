Le Real célèbre son triomphe avec ses supporters

Zinédine Zidane et les joueurs du Real Madrid ont effectué dimanche leur parade dans les rues de Madrid devant des dizaines de milliers de "madridistas" venus célébrer la "decimotercera" (13e) Ligue des champions remportée samedi par le club, sans rival au sommet de l'Europe depuis trois saisons.

Cristiano Ronaldo et consorts ont quitté le stade Santiago Bernabeu vers 16H00 GMT, à bord d'un bus à impériale arboré des mots "Campeones 13" et "Gracias Madridistas", pour se diriger vers la Cathédrale de l'Almudena, dont les cloches retentissaient. Lors de cette première étape traditionnelle des célébrations du Real, les joueurs ont présenté la Coupe à la Vierge de l'Almudena, sainte patronne de Madrid.

"Zinedine Zidane a toujours travaillé avec humilité pour devenir le meilleur entraîneur du monde", a déclaré le président du Real, Florentino Pérez, durant son discours dans la cathédrale devant un "ZZ" assis au premier rang, aux côtés du capitaine Sergio Ramos, de Karim Benzema, de Marcelo et de Ronaldo, tous vêtus d'un costume sombre.

Zidane est devenu samedi le premier entraîneur de l'histoire du football à remporter trois Ligues des Champions consécutives. "Un grand entraîneur", a salué Ramos.

Les joueurs se sont ensuite dirigés vers le gouvernement régional et la mairie de Madrid pour présenter le trophée à Angel Garrido, président de la région, et Manuela Carmena, maire de la capitale.

"Dans les moments difficiles et quand les gens doutent de nous, cette équipe a montré qu'elle avait de l'honneur et de l'ambition, et qu'elle ne se lasse jamais de gagner. Voilà la clé de notre succès", a alors souligné Ramos devant les autorités.

Pour la maire, présente à Kiev samedi soir, le Real a gagné grâce à "un leadership magistral de son entraîneur et à la synergie de tous ses joueurs".

Comme des dizaines de milliers de "madridistas" présents dans les rues de la ville, Ivan Gonzalez, étudiant de 23 ans vêtu d'un maillot rose floqué au nom de Ronaldo et d'une écharpe du Real, se devait "d'être ici et de célébrer cette victoire avec eux".

"Je ne pouvais pas rester chez moi", a-t-il dit à l'AFP près de la fontaine de Cibeles.

C'est à cette fontaine, lieu traditionnel de célébration des victoires du Real, que Ramos a revêtu la déesse d'une écharpe du club et d'un drapeau sous les vivats de la foule.

"Faire partie de la famille"

Samedi soir, Cibeles avait déjà été envahie de supporters du Real fêtant le sacre du club merengue après sa victoire à Kiev face à Liverpool (3-1). Et impatients de pouvoir le célébrer une deuxième fois avec leurs héros.

"C'est incroyable. C'est magnifique de faire partie (de la famille) du Real Madrid, c'est incroyable", avait aussi lancé Jose Manuel Rodriguez, barman de 50 ans venu du Pays basque pour exulter à Santiago-Bernabeu avec d'autres fans autour de ce nouveau sacre.

Quelque 80.000 supporters ont assisté samedi à la victoire de leur club de coeur sur huit écrans géants et entonné comme ces deux dernières années le chant de "campeones, campeones" ("champions").

La fête devait d'ailleurs se terminer dimanche soir au Santiago Bernabeu avec des feux d'artifice.

Au-delà des Madrilènes, le sacre des joueurs Merengue s'étalait à la Une des journaux espagnols. A l'image d'El Pais, qui titre "Madrid domine l'Europe avec une équipe légendaire", accompagné d'une photo du capitaine Ramos qui soulève le trophée argenté, entouré de ses coéquipiers.

Le Premier ministre Mariano Rajoy, un grand supporter du Real empêché par une motion de censure au Parlement de se rendre à Kiev, a transmis un télégramme de félicitations aux triples champions d'Europe en titre: "Merci pour ce show sportif qui a rempli d'émotions et d'honneur le coeur des amoureux du sport, et d'avoir porté, une nouvelle fois, le nom de l'Espagne au plus haut niveau du sport mondial!"