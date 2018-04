Klopp: "Prendre deux buts, ce n'est pas l'idéal"

Jürgen Klopp (entraîneur de Liverpool): "A la fin, Liverpool parvient souvent à s'en sortir. Le résultat n'est pas aussi formidable qu'il aurait pu l'être mais c'est un bon résultat. (...) Prendre deux buts, ce n'est pas l'idéal. On a été brillant sur de longues périodes. Mais nous avons fait une erreur et l'arbitre en a fait une et on prend deux buts. (...) Maintenant, nous devons travailler à Rome. Rome aurait de toutes façons tout fait pour gagner. Rome a toujours besoin de marquer contre nous. On va se battre avec tout ce que l'on a. Si on veut dire que c'est ma faute les deux buts car j'ai sorti deux attaquants, qu'on le fasse. (A propos de Salah) Incroyable. Les premières vingt minutes, nous avons appris à connaitre l'adversaire et après, ça a été incroyable. Le premier but, c'est une frappe formidable. Et après, ça a été encore mieux. Quel joueur! Il en très grande forme physique... et les deux autres (Firmino et Mané, NDLR) ne sont pas mal non plus."