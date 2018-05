Mohamed Anouar Guelmami

Le choc entre les deux géants européens sera décisif pour déterminer les équipes qualifiées du groupe D.



En effet, Le club blaugrana n'aura besoin que d'un seul point pour valider son billet pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions (LDC).



Pour atteindre cet objectif, l'équipe de Valverde comptera sur sa star Lionel Messi en forme exceptionnelle cette saison et aussi son attaquant uruguayen Luis Suarez qui a retrouvé son meilleur niveau dernièrement.



Par contre, la Vieille Dame devra arracher un résultat positif pour espérer la qualification au deuxième tour (huitièmes de finale) de la plus prestigieuse Coupe d'Europe (C1).

En fait,les camarades de Paulo Dybala chercheront la victoire face aux catalans afin de faire oublier à leurs supporters les derniers revers concédés à l'échelle nationale et internationale.

Aussi les poulains de Massimiliano Allegri seront affectés par l'élimination de l'équipe nationale italienne en barrage de la Coupe du monde Russie 2018 devant la Suède, d'où l'importance de faire une réaction de la part des Italiens.

Programme TV du Mercredi 22 novembre (heure de la Mecque) - beIN SPORTS

