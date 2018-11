Griezmann et le Metropolitano rêvent d'or et de finale

Les votes pour le trophée de meilleur joueur du monde se referment vendredi et le temps presse pour Griezmann, en concurrence avec son compatriote Kylian Mbappé ou le Croate Luka Modric pour la prestigieuse récompense, décernée le 3 décembre par le magazine France Football.

Difficile de prévoir qui l'emportera... "Griezmann est en grande forme, il a réussi une saison magnifique l'an dernier et cette saison il va crescendo", a prévenu lundi l'entraîneur de l'Atlético Diego Simeone.



Reste que la course semble serrée et que cette semaine est la dernière opportunité pour les candidats de se mettre en évidence.

Ce week-end, "Grizi" aurait pu marquer les esprits avec un somptueux coup franc inscrit contre Leganés. Mais cela n'a pas suffi pour que l'Atlético l'emporte (1-1) et le champion du monde 2018, capitaine d'un jour, a raté une balle de match dans le temps additionnel.

Les forfaits de Diego Godin et Koke vaudront à Griezmann de porter à nouveau le brassard mardi. Et il devra aussi compenser les absences de Thomas Lemar, Stefan Savic et Diego Costa.



- Finale à domicile -



L'attaquant peut-il mettre un coup de collier face au Borussia Dortmund ? Contrairement aux dix dernières éditions du Ballon d'Or, monopolisées par le duo Messi-Ronaldo, les pronostics semblent difficiles à établir cette année. Et la forme du moment pourrait être capitale dans les votes du jury de 200 journalistes.

"Je crois que tout ce qu'il a fait jusqu'à présent est très clair dans l'esprit des journalistes. Ils ont tous sans doute déjà voté", a dédramatisé lundi son équipier et compatriote Lucas Hernandez.

Avec seulement cinq buts en 15 matches de clubs cette saison, Griezmann peut clairement s'améliorer. "J'espère qu'il va continuer à grandir parce qu'il a encore plus de choses à offrir", a dit Simeone.

Le Français doit aussi effacer, avec l'"Atleti" (2e, 6 pts), la gifle 4-0 essuyée il y a quinze jours contre Dortmund (1er, 9 pts), qui s'assurera la première place en cas de succès. Le club espagnol sera pour sa part qualifié s'il gagne et bénéficie d'un nul dans l'autre rencontre entre Monaco et Bruges (1 pt chacun).

Et pour pimenter un peu plus l'affaire, les "Colchoneros", éliminés l'an dernier en phase de poules, jouent gros cette saison en Ligue des champions, dont la finale est prévu le 1er juin dans leur stade Metropolitano (68.000 places). Impossible de décevoir leur public, qui avait eu le coeur brisé lors des finales 2014 et 2016 perdues contre le Real Madrid.



- 'La prochaine C1 sera pour moi' -



"Comment ne pas nourrir cet espoir quand la finale se joue dans ton propre stade, ce qui est la plus belle chose du monde ?", a fait valoir Simeone, tout en restant prudent.

Griezmann lui-même admet avoir beaucoup d'ambitions dans cette C1, lui qui avait été dévasté par l'échec de 2016, avec un penalty raté en finale.

La chance a tourné et le Français a remporté toutes les finales qu'il a disputées en 2018. Et son moral semble au beau fixe alors son épouse Erika attend leur deuxième enfant, un garçon.

"Quand je vois la Ligue des champions, je pense que la prochaine sera pour moi", a lancé le Français dans une récente interview au quotidien madrilène As. "L'an passé, je n'étais pas moi-même quand je jouais la Ligue des champions. Cette année, oui. Je suis très à l'aise. La finale est au Wanda Metropolitano et chaque match à la maison va être incroyable."

De quoi rivaliser avec la brûlante atmosphère du "Mur jaune" de Dortmund ? Il faudra en tout cas rivaliser sur le terrain pour voir un jour le Ballon d'Or entre les mains de Griezmann, et l'Atlético en finale à domicile...