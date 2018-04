Chelsea se plaint de la "brutalité" de Barcelone auprès de l'UEFA

Chelsea a transmis une plainte officielle à l'UEFA pour le traitement "brutal" de ses supporters par la police et les stadiers de Barcelone lors du 8e de finale retour de Ligue des champions au Camp Nou en mars, a-t-il annoncé vendredi.

Le club londonien, champion d'Angleterre en titre, a expliqué sa démarche auprès de l'UEFA par un nombre "sans précédent de réponses" des fans à la suite de sa demande d'information à propos des incidents, en mars, relatés par des vidéos amateurs sur les réseaux sociaux.

"Nous avons reçu un nombre sans précédent de réponses, une grande majorité de personnes se plaignant de la mauvaise organisation, de l'absence de contrôle, de la brutalité des stadiers et de la police, les exposant à des conditions d'insécurité générale", indique Chelsea dans son communiqué.

"Chelsea prend la sécurité de ses fans très au sérieux, à la fois à domicile et en déplacement, et ce n'est pas ce que nous pouvions attendre d'un événement organisé par l'UEFA ou ses clubs membres", ajoutent les Blues.

A l'époque, l'UEFA avait indiqué qu'elle enquêtait sur ces prétendus incidents.

Chelsea, tenu en échec 1-1 à Stamford Bridge, avait été éliminé avec sa défaite 3-0 au Camp Nou, le 14 mars.