C1/Zidane: "c'est un moment historique, un truc de fou"

"Forcément, ce soir c'est un moment historique. Gagner trois fois d'affilée... C'est un truc de fou de vivre ça. Même si on y croit, on y pense quand on travaille fort. Avec une équipe comme ça, on peut aller loin, mais en gagner trois, c'est un truc de fou. Il faut en profiter, penser à ce que les joueurs ont fait tous ensemble", a-t-il déclaré sur beIN SPORTS. Son équipe a vaincu Liverpool (3-1).

Raphaël Varane

"C'est magnifique, il n'y a plus de mots. C'est incroyable. C'est énorme ce qu'on a fait. Il y a un groupe exceptionnel.. ça peut aider d'avoir des extraterrestres qui mettent des buts incroyables dans des moments clé. C'est juste incroyable, il faut savourer parce que c'est extraordinaire. Là on va s'amuser puis on va penser à la suivante, c'est l'ADN de ce club: il faut gagner."

Cristiano Ronaldo

"C'était bien de jouer dans ce club (...) je parlerai dans les prochains jours pour donner une réponse aux supporters".

"L'important était de gagner. Il faut continuer à le faire. Avec moi à la tête du projet ? On va d'abord profiter mais je parlerai dans les prochains jours pour donner une réponse aux supporters qui, eux, sont de mon côté", a exposé CR7.

"C'était bien de jouer dans ce club. Dans ces moments-là, l'avenir de n'importe quel joueur n'est pas important. Mais je ne dis pas que je vais forcément partir. Vous verrez", a-t-il encore ajouté. Le Portugais va-t-il quitter le Real?



Karim Benzema

"Il faut en profiter, on a marqué l'histoire. On va savourer parce qu'on est contents. Ça a été une saison difficile. On a réussi avec le mental, avec la force. À Madrid, ce n'est jamais facile. Le haut niveau, ce n'est pas facile. Sur le plan statistique, ça n'a pas été une bonne saison pour moi, mais le foot ce n'est pas que les statistiques. Il faut voir aussi ce que j'apporte sur le terrain."

Gareth Bale

"J'étais déçu de ne pas avoir été titulaire, mais je devais avoir un impact. Quand je suis rentré, c'est ce que j'ai fait. On sait ce que l'on a accompli, d'où on vient, on est déçu pour le championnat mais c'est une grande saison. (sur son avenir):

Évidemment, j'étais très déçu de ne pas débuter le match, j'avais l'impression de le mériter, mais c'est le manager qui prend les décisions. Ce que je pouvais faire de mieux, c'était de rentrer et d'avoir un impact, ce que j'ai fait. Je dois jouer toutes les semaines et cela ne s'est pas produit cette saison. J'ai eu une blessure qui a duré cinq ou six semaines, mais j'ai été en forme depuis. Je dois m'asseoir et en discuter avec mon agent pendant l'été."



Jordan Henderson

"On est déçu. On était revenu dans le match avec ce but. Mais il y a eu des erreurs. Madrid méritait de gagner, c'est une équipe formidable. C'est frustrant. On a dominé les 25 première minutes. Quelques buts qu'on aura pas pris un autre soir. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé lors du premier but, il (Karius) ne pouvait rien faire sur le deuxième but. Pour le troisième, c'est toujours difficile, le ballon avait beaucoup de mouvement. Mais on a perdu en équipe. On va utiliser ça pour avancer, on a une super équipe, un super manager. La Coupe du monde arrive, on va vite passer à autre chose. Mais ça va nous faire mal pendant un moment."