C1/5e journée: Lyon rêve d'un nouveau miracle, choc Roma-Real

Après sa victoire héroïque à l'aller (2-1), Lyon rêve d'un nouvel exploit contre Manchester City et d'une qualification en 8e de finale mardi en Ligue des champions, dans une soirée marquée par le choc Roma-Real Madrid, deux clubs proches du prochain tour.

Avant cette 5e journée, seul le FC Barcelone est déjà qualifié pour les 8es de finale.



Groupe E: Une respiration pour le Bayern ?

Balloté en championnat d'Allemagne avec une inquiétante 5e place, le Bayern Munich voudrait bien profiter de la Ligue des champions pour se ressaisir. Car c'est le sort de l'entraîneur Niko Kovac qui est en jeu, sous grosse pression après le nul à domicile samedi contre Düsseldorf en Bundesliga (3-3).

Demi-finalistes la saison dernière, les Bavarois ont besoin d'un simple match nul à domicile contre le Benfica pour se qualifier pour les 8es de finale de Ligue des champions.

Un peu plus tôt, l'Ajax Amsterdam décrochera son billet en cas de victoire sur la pelouse de l'AEK Athènes. Les Néerlandais peuvent même se contenter d'un nul ou d'une défaite si Benfica n'arrive pas à s'imposer à Munich dans la foulée.

(17h55 GMT) AEK Athènes (GRE) - Ajax Amsterdam (NED)

(20h00 GMT) Bayern Munich (GER) - Benfica (POR)

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Bayern Munich 10 4 3 1 0 7 1 6

2. Ajax Amsterdam 8 4 2 2 0 6 2 4

3. Benfica 4 4 1 1 2 4 6 -2

4. AEK Athènes 0 4 0 0 4 2 10 -8



Groupe F: Man City tout proche

Lyon peut-il rééditer l'exploit de l'aller contre Manchester City ? Vainqueurs 2-1 en Angleterre, les Lyonnais ont bien conscience que la manche retour s'annonce très difficile face à une équipe largement supérieure sur le papier.

Tout proches des 8e de finale, les Citizens peuvent se contenter d'un nul pour valider leur billet. Lyon passera au tour suivant en cas de victoire, voire de nul, si Hoffenheim et le Shakhtar Donetsk n'arrivent pas à se départager.

Les Lyonnais n'ont plus goûté aux 8es de finale de C1 depuis la saison 2011-2012 et une humiliante défaite contre l'APOEL Nicosie.

(20h00 GMT) Lyon (FRA) - Manchester City (ENG)

Hoffenheim (GER) - Shakhtar Donetsk (UKR)

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Manchester City 9 4 3 0 1 12 3 9

2. Lyon 6 4 1 3 0 9 8 1

3. Hoffenheim 3 4 0 3 1 8 9 -1

4. Shakhtar Donetsk 2 4 0 2 2 4 13 -9



Groupe G: Duel Roma - Real

Même si les deux clubs sont en bonne voie pour le tour suivant, ce choc AS Rome-Real Madrid a de l'allure, d'autant que les Madrilènes, triple tenants du titre en C1, sont retombés dans leurs travers en championnat, avec une sèche défaite 3-0 à Eibar.

Quel que soit le résultat, les deux clubs seront toutefois qualifiés si le CSKA Moscou ne parvient pas à gagner à domicile contre la modeste équipe tchèque de Viktoria Plzen un peu plus tôt.

Dans le cas contraire, le Real validera sa qualification et terminera en tête du groupe en cas de succès chez les Romains. La Roma aura besoin d'un simple match nul pour passer.



(17h55 GMT) CSKA Moscou (RUS) - Viktoria Plzen (RUS)

(20h00 GMT) AS Rome (ITA) - Real Madrid (ESP)

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Real Madrid 9 4 3 0 1 10 2 8

2. AS Rome 9 4 3 0 1 10 4 6

3. CSKA Moscou 4 4 1 1 2 4 7 -3

4. Viktoria Plzen 1 4 0 1 3 3 14 -11



Groupe H: La Juve à un point

Finaliste il y a deux ans, la Juventus Turin peut se contenter d'un match nul contre Valence pour retrouver les 8es de finale. La Vielle dame peut même perdre à domicile si Manchester United s'incline contre le club suisse des Young Boys Berne.

Ce Juve-Valence prendra un relief particulier pour Cristiano Ronaldo qui avait été expulsé à l'aller en Espagne et peut encore faire grimper ses affolantes statistiques de meilleur buteur de toute l'histoire de la Ligue des champions avec 121 réalisations.

Dans l'autre rencontre, Manchester United sera qualifié en cas de succès et si dans le même temps Valence ne gagne pas sur la pelouse de la Juve.

(20h00 GMT) Juventus (ITA) - Valence CF (ESP)

Manchester United (ENG) - Young Boys Berne (SUI)

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Juventus 9 4 3 0 1 7 2 5

2. Manchester United 7 4 2 1 1 5 2 3

3. Valence CF 5 4 1 2 1 4 4 0

4. Young Boys 1 4 0 1 3 2 10 -8